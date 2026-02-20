Врач-терапевт предупредила мужчин об опасности «пивного» живота

Выражение «пивной живот» не является медицинским термином, рассказала череповецкий врач-терапевт. Профессионалы используют понятие абдоминального ожирения. При этом состоянии жировые отложения формируются в области живота. Жир медики делят на подкожный и висцеральный.

Подкожная жировая ткань располагается непосредственно под кожей, её можно легко ощутить. Она распределена по телу, выполняет защитную функцию, служит энергетическим резервом и участвует в поддержании нормальной температуры организма.

Опасен висцеральный жир. Он находится внутри брюшной полости и окружает жизненно важные органы — печень, сердце, кишечник и поджелудочную железу. Такой жир невозможно определить на ощупь. Но его избыток видно по объему живота и его плотности. В этом случае живот «твердый» и именно его называют «пивным», пишет Vologda-poisk.ru.

По словам врача, у мужчин висцеральные жировые отложения формируются быстрее. Это связано с изменениями гормонального фона: при снижении уровня тестостерона нарушается распределение жировой ткани, и она начинает накапливаться именно в области живота.

Висцеральный жир считается наиболее опасным, он активно влияет на обмен веществ и повышает риск развития серьёзных заболеваний. Среди возможных последствий — сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, жировая болезнь печени, остеоартроз и метаболический синдром.

Медики рекомендуют мужчинам ограничить употребление алкоголя, следить за питанием, поддерживать физическую форму и регулярно следить за состоянием здоровья.