 
Общество

Врач-терапевт предупредила мужчин об опасности «пивного» живота

0

Выражение «пивной живот» не является медицинским термином, рассказала череповецкий врач-терапевт. Профессионалы используют понятие абдоминального ожирения. При этом состоянии жировые отложения формируются в области живота. Жир медики делят на подкожный и висцеральный.

Подкожная жировая ткань располагается непосредственно под кожей, её можно легко ощутить. Она распределена по телу, выполняет защитную функцию, служит энергетическим резервом и участвует в поддержании нормальной температуры организма.

Опасен висцеральный жир. Он находится внутри брюшной полости и окружает жизненно важные органы — печень, сердце, кишечник и поджелудочную железу. Такой жир невозможно определить на ощупь. Но его избыток видно по объему живота и его плотности. В этом случае живот «твердый» и именно его называют «пивным», пишет Vologda-poisk.ru.

По словам врача, у мужчин висцеральные жировые отложения формируются быстрее. Это связано с изменениями гормонального фона: при снижении уровня тестостерона нарушается распределение жировой ткани, и она начинает накапливаться именно в области живота.

Висцеральный жир считается наиболее опасным, он активно влияет на обмен веществ и повышает риск развития серьёзных заболеваний. Среди возможных последствий — сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, жировая болезнь печени, остеоартроз и метаболический синдром.

Медики рекомендуют мужчинам ограничить употребление алкоголя, следить за питанием, поддерживать физическую форму и регулярно следить за состоянием здоровья.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026