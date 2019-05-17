Общество

В Порховской школе-интернате завершилась реализация проекта «Уроки памяти»

В Порховской школе-интернате завершилась работа по проекту «Уроки памяти». Проект Псковского областного отделения Российского детского фонда реализовывался при грантовой поддержке администрации Псковской области. Целью проекта было создание для воспитанников школы-интерната условий для приобщения к изучению истории Великой Отечественной войны, формирование уважения к военной истории России, воспитание патриотизма.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделения детского фонда, в мае в рамках проекта была в школе организована масштабная фотовыставка «Война в моей семье». В ней приняли участие не только старшеклассники, но и ребята младших классов. Дети рассказывали жизненные истории своих прабабушек и прадедушек, узнали много интересного. Например, родственник ученицы 8 класса Елизаветы Осиповой участвовал в танковом сражении под Сталинградом, а прадедушка Ольги Ивановой из 3 класса был участником даже двух войн, был ранен в 1944 году, вернулся с фронта, работал в деревне кузнецом и вырастил 8 детей.

Итогом работы выставки стало шествие детей и взрослых с портретами своих родных в колонне Бессмертного полка.

Также перед 9 мая ученики 3-10 классов приняли участие в областной акции «Поздравь ветерана». Вместе с педагогами они посетили ветеранов войны и труда, малолетних узников концлагерей и детей войны. Всего они разнесли 72 поздравительных открытки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

29 мая в актовом зале школы-интерната состоялась презентация итогов работы по проекту «Уроки памяти». На мероприятии присутствовали представители поискового отряда «Память», корреспондент районной газеты «Порховский вестник», педагоги и воспитанники школы-интерната. Присутствующим был показан видеоролик о ходе проекта, также участники получили буклеты и благодарственные письма. Литературно-музыкальную композицию «Я помню, я горжусь» подготовили старшеклассники и педагоги школы: звучали стихи и песни о войне.

Завершилось мероприятие торжественным открытием комнаты Боевой славы. Почетное право посетить ее первыми было предоставлено директору школы Геннадию Рузанову, командиру отряда «Память» Алексею Алексееву, ученице 7-А класса Ульяне Яковлевой и детям-участникам проекта.

Работа по проекту закончена, но деятельность по патриотическому воспитанию в школе-интернате продолжается. Впереди много планов, новых идей и впечатлений.