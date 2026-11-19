Рродители начали получать сообщения от мошенников, которые взламывают аккаунты их детей и под видом ребёнка просят срочно перевести деньги. Об этом рассказал заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития Высшей Школы Современных Социальных Наук МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.

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По словам эксперта, злоумышленники используют чувство страха и срочности, чтобы заставить родителей отправить деньги без проверки. Для убедительности они изучают переписку во взломанном аккаунте и могут присылать видеосообщения, созданные с помощью дипфейков.

Ещё одна схема связана с шантажом. Мошенники заявляют родителям, что с аккаунта их ребёнка якобы распространялись подозрительные сообщения или совершались противоправные действия. Иногда преступники пытаются получить доступ и к профилям взрослых.

«Не стоит вступать в переписку или диалог с неизвестными людьми, а также сообщать им личную информацию. Всегда используйте двухфакторную аутентификацию», — предупредил Тимофей Воронин.