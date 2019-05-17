Общество

Примерно 500 человек ежемесячно приходят на мероприятия в проектный офис «Команды 2018»

В проектном офисе «Команды 2018» предоставляется площадка для реализации различных инициатив жителей Псковской области. «К нам может придти любой активный житель региона, мы обговорим дату и время проведения мероприятия, предоставим техническую базу для его организации», - заявила руководитель проектного офиса Дарья Яковлева на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что в проектном офисе ежемесячно проходит 20-30 различных мероприятий: лекций, мастер-классов, семинаров и встреч. За месяц примерно 500 человек приходят на мероприятия.

«Пользуясь случаем, приглашаю некоммерческие организации и активных жителей Пскова и области к сотрудничеству. Наш офис станет отличной площадкой для вашего мероприятия», - заявила Дарья Яковлева.