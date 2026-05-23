 
Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Псковская область. Колыбель Православия»

Стартовал первый этап конкурса «Псковская область. Колыбель Православия». К участие приглашается молодёжь из городов России, Республики Беларусь и Республики Абхазия. Победителей ждут пятидневные туристические поездки по уникальным православным маршрутам региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве молодёжной политики Псковской области. 

Проект, реализуемый совместно с программой гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие», нацелен на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и поддержание статуса Псковской земли в качестве главного центра православного паломничества и культурного туризма общероссийского значения. Участие в конкурсе смогут принять граждане в возрасте от 18 до 35 лет — студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, а также активисты молодежных, патриотических и общественных объединений.

Для того чтобы стать частью проекта, молодым людям предстоит написать эссе или рассказ на тему «Древние храмы Псковской земли», рассказав о православных объектах региона, являющихся подлинным историческим наследием. Прием заявок на первый этап пройдет с 20 мая по 29 июня 2026 года на платформе, тогда как второй этап будет организован с 1 августа по 10 сентября 2026 года.

600 победителей получат право на бесплатную пятидневную туристическую поездку в Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие». Реализация туристических поездок для участников первого этапа запланирована с 3 сентября по 16 ноября, а для победителей второго этапа — с 16 ноября по 20 декабря.

Проект «Псковская область. Колыбель Православия» призван не только развить туристический потенциал региона и его индустрию гостеприимства, но и сформировать у молодых людей устойчивый образ Псковской земли.

