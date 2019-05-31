Общество

В Подмосковье в уличной драке зарезали служившего в Пскове и вступившегося за прохожего спецназовца

Бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин вечером 1 июня вступился за людей, к которым в подмосковном Путилково пристала толпа незнакомцев. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

Убийство произошло на парковке между третьим и четвертым домами по улице Новотушинская. Молодого человека убили около 23.30. По сообщениям местных жителей, уроженец Новосибирска Никита Белянкин гулял вместе со своей девушкой и в какой-то момент заметил, как толпа кавказцев избивает одного парня.

Друг убитого рассказал подробности произошедшего. По словам Ивана Шуханова, знавшего убитого, Белянкин пытался заступиться за мужчину, которого избивала толпа, но сам стал объектом нападения.

«У него был при себе травматический пистолет, когда нападающие пошли на него с кулаками, он достал пистолет и выстрелил в воздух, чтобы они успокоились. Завязалась драка, стрельба. Они нападали со всех сторон. В итоге они зажали его между машинами и там в борьбе кто-успел ему воткнуть нож в сердце», - цитирует мужчину РЕН ТВ.

Шуханов отметил, что даже после ранения Белянкин еще несколько минут был жив, смог подняться и сделать несколько шагов.

По словам друга погибшего, в избиении участвовали не менее 10 человек. Мужчину, за которого заступился Белянкин, также ударили ножом. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Шуханов не исключил, что к убийству его друга могут быть причастны сотрудники расположенного рядом с местом трагедии бара. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Полиция разыскивает нападавших. Как отмечает ТАСС, Никита Белянкин уволился из Минобороны 10 месяцев назад. Судя по фотографиям Никиты Белянкина, он служил в Пскове. Ранее он принимал участие в спецоперациях по борьбе с террористами в Сирии.