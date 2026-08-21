Туи высадили в честь 25-летия мировой юстиции Псковской области

Посадка туй состоялась 21 августа возле здания мирового суда в Пскове. Мероприятие приурочили к празднованию 25-летия мировой юстиции Псковской области и ко Дню флага России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии приняли участие министр юстиции Псковской области Марина Чамкина, сотрудники мирового суда и судьи.

Сегодня в области действуют 43 судебных участка с соответствующим количеством мировых судей, ежедневно они обеспечивают защиту законности и прав граждан и организаций, решение споров и восстановление справедливости в жизни людей.

Ежегодно только мировыми судьями рассматривается более 120 тысяч дел.

«В июле 2001 года был принят закон "О создании судебных участков и должностей мировых судей в Псковской области". В рамках празднования этой даты мы решили провести мероприятие, которое направлено на озеленение, благоустройство территории. Теперь работникам аппаратов мировых судей и самим судьям будет, за кем ухаживать во время работы», - сказала Марина Чамкина.

Министр юстиции Псковской области отметила, что сегодняшний день для посадки выбрали не случайно, так как уже завтра будет день государственного флага Российской Федерации.

«Я хотела бы обратить внимание: на здании, в каждом зале судебного заседания есть флаг России. Поэтому праздник, который будет проходить завтра, это праздник судей, праздник работников аппарата. С этим официальным символом России связана их работа ежедневно», - подытожила Марина Чамкина.

Затем работники мирового суда приступили к посадке самих туй. Возле каждого дерева трудились порядка четырех сотрудников мирового суда. Многие между собой отмечали, что так здание будет смотреться гораздо красивее и уютнее.

24 марта 2000 года Псковское областное Собрание депутатов приняло закон о мировых судьях. За четверть века назначено более 140 судей. Сейчас правосудие в регионе осуществляют 43 судьи на 43 судебных участках, их работу обеспечивают 139 сотрудников аппарата. Организационное сопровождение возложено на областное министерство юстиции и Государственное бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей Псковской области.