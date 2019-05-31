Общество

Псковский Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами

В управлении Росреестра​ по Псковской области состоялась очередная рабочая встреча руководства,специалистов регионального ведомства и кадастровой палаты на тему «Анализ ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке технического,межевого планов,актов обследования,карта-планов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, также в мероприятии приняли участие представители инспекции государственного строительного надзора по Псковской области и сотрудники ассоциации СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров».



Участниками мероприятия стали более 30 кадастровых инженеров,осуществляющих свою деятельность​ на территории Псковской области.





В ходе рабочей встречи, до сведения присутствующих​ доведена информация об основных изменениях в действующем законодательстве Российской Федерации и порядке его применения в учетно-регистрационной сфере, в частности исполнения требований федерального закона от 30.12.2004 №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» вступающих в силу с 01 июля 2019 года.