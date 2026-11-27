Именно в этот день, 27 ноября, в 1943 году в деревню Краснухи Псковской области вошел отряд немецких карателей и уничтожил около 300 жителей.

Фото: Ольга Тимофеева / «ВКонтакте»

В исторической памяти народов России и Беларуси навсегда останутся имена трех деревень, ставших символами невиданной жестокости нацистских карателей в годы Великой Отечественной войны: псковской Красухи, ленинградского Большого Заречья и белорусской Хатыни.

В ноябре 1943 года в районе между городами Порховом и Островом активно действовали партизаны. Вблизи деревни Красуха, рядом с которой располагался лагерь для военнопленных, был совершен подрыв автомашины фашистского командования. В автомобиле находился начальник штаба, печально известный своим пристрастием к тактике «выжженной земли» и зверским обращением с мирным населением.

В ответ на это 27 ноября 1943 года в деревню вошел отряд немецких карателей. Поджигая дома, они согнали всех жителей – женщин, стариков, детей, а также нескольких беженцев – в колхозное гумно. Перед массовой казнью фашисты потребовали выдать местоположение партизан, но не дождались ответа. Двери в сараи были заколочены, деревянные постройки облиты бензином и подожжены. Тех, кто пытался вырваться из пламени, каратели расстреливали из автоматов.

По разным оценкам, в огне погибли от 280 до 300 человек, чьи имена до конца так и не были установлены.

Единственной, кому удалось выжить в этой чудовищной трагедии, стала Мария Павлова (Рыкалова). От сильного удара, нанесенного карателями, она потеряла сознание и пришла в себя лишь тогда, когда сараи уже догорали. В огне погибли все ее дети – 11-летняя Нина и шестилетний Витя, а также племянницы – 10-летняя Галя и семилетняя Надя.

Именно Мария Павлова впоследствии стала живым прообразом мемориала. В 1968 году на месте сожженной деревни открыли памятник: насыпной холм, на котором установлена двухметровая скульптура «Скорбящая псковитянка» – изображение суровой и скорбной русской женщины-матери. К склону холма прислонен отесанный камень с надписью: «Трагической и мужественной Красухе от земляков».

Трагедия Красухи стала частью страшной цепи преступлений, объединившей три мемориальных места, символизирующих геноцид мирного населения.

В деревне Хатынь (Беларусь, 54 км от Минска) 22 марта 1943 года оккупанты заживо сожгли 149 человек, в том числе 76 детей. После войны на месте трагедии возвели мемориальный комплекс. В его центре стоит шестиметровая бронзовая статуя «Непокорный человек», а на месте, где в огне погибли жители, установлена черная металлическая крыша. Рядом находится общая могила с символическим венком памяти.

В деревне Большое Заречье в Ленинградской области 30 октября 1943 года деревня была полностью уничтожена врагами из-за подозрений в связях населения с партизанским движением. В огне погибли 66 человек, включая 19 детей. От поселения остались лишь фундаменты домов и обгорелые печные трубы. Мемориал на этом месте был открыт в 1971 году.

Мемориал в деревне Красуха открыли в 1968 году.