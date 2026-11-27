В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное распространение информации о последствиях атак на российские объекты, терактах и диверсиях. Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Клишас, Владимир Джабаров и Артем Шейкин.

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Документ предлагает дополнить статью 280.5 УК РФ новыми положениями. Под действие нормы могут попасть публикации сведений о местах расположения военной техники, складов и оборонных предприятий.

За повторное нарушение предлагается установить штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если распространение таких данных повлечет тяжкие последствия, максимальное наказание может составить пять лет лишения свободы.

Расследованием подобных преступлений, согласно инициативе, займется Следственный комитет.

Напомним, в мае Московская антитеррористическая комиссия запретила публиковать фото, видео и текстовые сообщения о последствиях атак беспилотников, если эти материалы не были размещены официальными источниками, пишет Vologda-Poisk.ru.