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Общество

Михаил Ведерников примет участие в дискуссии на тему роли чтения в развитии интеллектуального потенциала страны

05.06.2019 20:24|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примет участие в дискуссии на тему «Чтение в цифровую эпоху: как создать поколение успешных людей». Сессия состоится в рамках Пространства доверия на стенде Лаборатории «Инносоциум» при поддержке Издательской группы «Эксмо-АСТ», Российской государственной библиотеки, Российского книжного союза, Социальной платформы Фонда Росконгресс и фонда «Инносоциум, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе мероприятия участники обсудят роль чтения в развитии интеллектуального потенциала страны и ответят на вопросы, как развить ребенка, как повысить квалификацию взрослого, чему могут обучиться люди «золотого возраста», какова роль чтения в развитии человека, его эмоционального и социального интеллекта, какие форматы встают рядом с обычной книгой.

В дискуссии примут участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова, советник президента РФ Сергей Глазьев, председатель правления Регионального благотворительного общественного фонда Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей Александр Деген, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, председатель правления Ассоциации социального развития Владимир Яблонский. Модерировать встречу будет известный писатель, создатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

Предварит дискуссию подписание трехстороннего соглашения между Российской государственной библиотекой, Российским книжным союзом и Фондом содействия социальному развитию «Инносоциум» об открытии «проектного офиса» по развитию культуры и образования в регионах РФ. Документ предусматривает сотрудничество в организации совместных мероприятий, взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку и приглашает к партнерству активных представителей региональной власти. Импульсом к объединению усилий в развитии культурной сферы стал национальный проект «Культура» в части модернизации муниципальных библиотек, координируемый Российской государственной библиотек.

Первым регионом, присоединившимся к соглашению, станет Псковская область. Документ подпишет губернатор региона Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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