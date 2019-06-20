Общество

В Псковской области на базе колледжей откроют 15 мастерских по стандартам WorldSkills

Власти Псковской области в 2019 году откроют на базе колледжей региона 15 мастерских, оснащенных оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по образованию региона Александра Седунова, работы проведут по федеральному проекту «Молодые профессионалы» (входит в нацпроект «Образование»).

«Как минимум до конца года мы откроем 15 мастерских, оснащенных в соответствии со стандартами WorldSkills. Такие лаборатории появятся на базе профессиональных учреждений образования: это колледжи в Пскове, Великих Луках и Опочке - в каждом будет создано по пять мастерских. Появятся новые станки, оборудование, которое будет максимально соответствовать требованиям работодателей, а значит, благодаря таким мастерским наши выпускники будут востребованы на рынке труда», - рассказал чиновник.

По его словам, наиболее масштабная работа по созданию мастерских пройдет в 2019 году в Псковском политехническом колледже. «Учреждению выделен из федерального бюджета почти 21 млн рублей. В рамках этого финансирования мы проведем соответствующие ремонтные работы и приобретем оборудование по пяти различным направлениям строительной отрасли, в которой работает колледж», - пояснил председатель комитета.

Он уточнил, что в колледже появятся мастерские по деревообработке, ландшафтному дизайну, а также по проведению реставрации. «Для Псковской области специалисты этих направлений очень востребованы, так как ранее губернатор Михаил Ведерников говорил о том, что будет привлечено порядка 12 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия, псковских древних памятников архитектуры. И поэтому для региона подготовка реставраторов имеет чрезвычайно важное значение», - пояснил Александр Седунов.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.