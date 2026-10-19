Станислав Стармолотов обсудил с УГХ состояние ЖКХ, ремонт дорог и развитие ТОС

Состояние жилищно-коммунального хозяйства, темпы ремонта дорожной сети и развитие территориального общественного самоуправления обсудил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов на рабочей встрече с руководящим составом управления городского хозяйства. Об этом врип города сообщил в Мах.
Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах
Он обратил внимание, что важно строго следить за качеством работы в сфере дорожного хозяйства. «Теперь оно будет контролироваться государственным предприятием», – добавил врип Пскова.
Детально участники встречи проговорили и проблемные вопросы, которые требуют неотложного решения. В первую очередь – это подготовка к зиме и качество воды в отдельных микрорайонах.