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Станислав Стармолотов обсудил с УГХ состояние ЖКХ, ремонт дорог и развитие ТОС

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Состояние жилищно-коммунального хозяйства, темпы ремонта дорожной сети и развитие территориального общественного самоуправления обсудил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов на рабочей встрече с руководящим составом управления городского хозяйства. Об этом врип города сообщил в Мах.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

«С первого дня работы в Администрации города Пскова я максимально внимательно вникаю в вопросы городского хозяйства. Для меня важно держать руку на пульсе и понимать, что происходит в каждой сфере деятельности. Состоявшаяся встреча – это логичное продолжение работы по тем задачам, которые уже были на моем контроле», – отметил Станислав Стармолотов.

Он обратил внимание, что важно строго следить за качеством работы в сфере дорожного хозяйства. «Теперь оно будет контролироваться государственным предприятием», – добавил врип Пскова.

Детально участники встречи проговорили и проблемные вопросы, которые требуют неотложного решения. В первую очередь – это подготовка к зиме и качество воды в отдельных микрорайонах.

 
«Договорились о четких сроках по каждому пункту. Благодарю команду управления за открытый диалог и полезный разговор. Понимание общей картины у нас совпадает. Работаем дальше на благо нашего города», – резюмировал Станислав Стармолотов.
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