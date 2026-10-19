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Росгвардия Псковской области аннулировала около 400 лицензий на оружие с начала года

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В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось рабочее совещание, на котором подвели итоги деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы и отделения государственного контроля за третий квартал 2026 года. В ходе проведения контрольных мероприятий за нарушения законодательства росгвардейцы аннулировали около 400 лицензий и разрешений на право владения оружием, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

В ходе совещания отметили положительные результаты лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в регионе, а также обозначены проблемные вопросы, определены первоочередные задачи и пути их наиболее эффективного решения.

С начала года от граждан и юридических лиц поступило около девяти тысяч заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и осуществления частной охранной деятельности.

На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоит около 16 тысяч граждан, владеющих 32 169 единицами оружия.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 213 проверок и выявили 39 правонарушение.

Сотрудниками отделения государственного контроля в ходе 13 проверок объектов топливно-энергетического комплекса выявлено около 50 нарушений обязательных требований антитеррористической защищенности, семь юридических лиц и три должностных привлечены к административной ответственности.

Также проведены три проверки подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, в ходе проверки выявлено восемь нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации.                           

В отношении трех должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении в области оборота оружия.

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