 
Общество

В Новоржеве благоустроили зону отдыха и спортплощадку по инициативе ТОС «Улица Победы»

0

На территории Новоржева реализовали два проекта одного территориального общественного самоуправления - место для отдыха и спортивный уголок. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Еще одна благоустроенная территория как результат того, когда люди не ждут, а берут и делают. Благодарю активиста ТОС "Улица Победы" Оксану Иванову за инициативу и неравнодушие. Именно благодаря ее стараниям родились два проекта, которые сейчас воплощены в жизнь», - подчеркнула глава округа.

Так, в рамках проекта «Отдыхаем всей семьей» здесь появились уютная скамейка, удобная беседка, ограждение и урна для мусора. «Теперь это по-настоящему комфортное место для спокойного отдыха, семейных встреч и неспешных разговоров», - отметила Любовь Трифонова.

Параллельно в рамках проекта «Спорт - это сила, спорт - это жизнь» установлены шесть современных тренажеров, а также дополнительная урна. Теперь у жителей появилась возможность заниматься физической активностью прямо рядом с домом.

Отмечается, что это не первый вклад ТОС «Улица Победы» в благоустройство территории. Ранее здесь уже были установлены качели и детская горка, которые стали любимым местом для юных жителей улицы.

 
«Сегодня эта локация превращается в полноценный уголок, где каждый найдет занятие по душе. Я очень хочу, чтобы это место стало по-настоящему своим для всех, для детей, для мам с колясками, для подростков, для наших жителей. Чтобы здесь звучал смех, проходили семейные встречи и просто было приятно находиться. Чтобы здесь всегда было чисто, ухоженно и красиво, благодаря усилиям самих жителей Спасибо всем, кто участвует в жизни нашего округа. Именно из таких вот простых, но очень важных идей и добрых дел и складывается наш общий дом», - резюмировала Любовь Трифонова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026