В Новоржеве благоустроили зону отдыха и спортплощадку по инициативе ТОС «Улица Победы»

На территории Новоржева реализовали два проекта одного территориального общественного самоуправления - место для отдыха и спортивный уголок. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Еще одна благоустроенная территория как результат того, когда люди не ждут, а берут и делают. Благодарю активиста ТОС "Улица Победы" Оксану Иванову за инициативу и неравнодушие. Именно благодаря ее стараниям родились два проекта, которые сейчас воплощены в жизнь», - подчеркнула глава округа.

Так, в рамках проекта «Отдыхаем всей семьей» здесь появились уютная скамейка, удобная беседка, ограждение и урна для мусора. «Теперь это по-настоящему комфортное место для спокойного отдыха, семейных встреч и неспешных разговоров», - отметила Любовь Трифонова.

Параллельно в рамках проекта «Спорт - это сила, спорт - это жизнь» установлены шесть современных тренажеров, а также дополнительная урна. Теперь у жителей появилась возможность заниматься физической активностью прямо рядом с домом.

Отмечается, что это не первый вклад ТОС «Улица Победы» в благоустройство территории. Ранее здесь уже были установлены качели и детская горка, которые стали любимым местом для юных жителей улицы.