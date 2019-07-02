Общество

Марина Гаращенко подтвердила намерения разместить в бывшем здании роддома поликлинику

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подтвердила намерения администрации региона разместить в бывшем здании роддома поликлинику. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она заявила в рамках парламентского часа Псковского областного Собрания.

Внимание на вопросе о перспективах открытия еще одной поликлиники на Завеличье акцентировал спикер регионального парламента Александр Котов. «Как будет решен вопрос по поликлинике на Завеличье? Это было оформлено как наказ избирателей, наш коллега Алексей Васильев поднимал этот вопрос, - напомнил он. - Сначала было намерение организовать поликлинику в здании бывшего роддома. Потом сказали, что это нецелесообразно, поскольку дорогие сметы на реконструкцию этого здания. Потом прозвучало в предложение за частные средства построить в городе новую поликлинику, потом прозвучало, что вообще строить ничего не надо, и организовать поликлиническую помощь нужно в рамках действующей системы. Мы немного запутались, а люди задают вопрос — что будет с новой поликлиникой».

Марина Гаращенко подтвердила, что ее сильно тревожит техническое состояние корпуса Б (здания бывшего роддома). «Не хочется, чтобы там что-то произошло, поэтому я с осторожностью говорила об открытии там поликлиники. Годы идут, здание не новое, технологии, СНИПы, СанПиНы меняются. Меняются и требования к размещению амбулаторно-поликлинических служб», - констатировала она. Так, по словам Марины Гаращенко, «сегодня амбулаторно-поликлиническая служба должна быть размещена в новой модели медорганизации». «Эта новая модель также представлена в рамках нацпроекта по программе первичной медпомощи. Там должны быть расширенные пространства с зонами отдыха, хорошими большими кабинетами, рекреациями, входными группами», - пояснила председатель комитета, добавив, что получено приблизительное понимание по объему затрат на капитальные работы в бывшем здании роддома.

Марина Гаращенко подтвердила Александру Котову, что это здание планируется передать под поликлинику. «Там будет размещена амбулаторно-поликлиническая служба. Готовим предложения, в каком объеме и какие службы там будут размещены», - заключила она.