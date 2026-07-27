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Неравнодушные псковичи спасли ужа от колес машин на площади Ленина. ВИДЕО

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В центре Пскова, прямо у проезжей части на площади Ленина, очевидцы заметили необычного прохожего - небольшого ужа, который уверенно полз в сторону дороги, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К счастью, неравнодушные псковичи вовремя обратили внимание на ползучего нарушителя ПДД. Очевидцы забеспокоились, что уж может попасть под колеса машин, и один из храбрецов, недолго думая, взял ситуацию буквально в свои руки: мужчина аккуратно подхватил ужа и отнес его подальше от проезжей части, в безопасную зону.

Сам уж, к слову, не выказал ни малейшего сопротивления. Никакого шипения, агрессии или попыток укусить спасителя не последовало. 

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