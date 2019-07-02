Общество

Виктор Остренко обеспокоен ситуацией с Печорской больницей

Вопрос ремонта Печорской больницы был поднят заместителем председателя Псковского областного Собрания, первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Виктором Остренко на сессии регионального парламента 4 июля. Он обеспокоен тем, что средства на ремонт больницы уже были выделены, однако никакие ремонтные работы до сих пор не ведутся, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Остренко отметил, что часть здания закрыта и не ремонтируется, тогда как полноценная работа больницы крайне востребована.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что концепция сохранения больницы не поменялась. «Нужно понимать, что больница - это основное здание и пристройка. Все деньги, которые планировались на реконструкцию, действительно выделены. Однако комиссией было принято решение о том, что пристройка находится в чрезвычайно аварийном состоянии. Сейчас она ограждена и закрыта», - заявила она.

С ее слов, часть денежных средств, которые были выделены для ремонта этой пристройки, будут перенаправлены на ремонт центрального здания больницы, а другая часть отправится на ремонт крыши и пищеблока Псковской городской больницы.