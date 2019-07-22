Общество

Госдума порекомендует поддержать молочную отрасль за счет отмены льгот на пальмовое масло

Государственная Дума подготовит рекомендации Правительству о направлении средств, полученных от введения 20-процентной ставки НДС на пальмовое масло, на развитие молочного животноводства. Об этом рассказал глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу фракции.

На пленарном заседании палаты 23 июля депутаты рассмотрят во втором чтении проект о снижении до 10 процентов ставки НДС на плодово-ягодную продукцию. Одной из поправок к этому документу предлагается исключить пальмовое масло из льготного режима налогообложения по НДС в 10 процентов и повысить ставку для него до 20 процентов. Сейчас общая цена льготы по НДС составляет порядка 4,7-5 миллиардов рублей, отметил Неверов.

«Мы приняли решение к третьему чтению подготовить постановление, в котором прописать, что средства, которые будут дополнительно получены в связи с введением 20-процентной ставки на пальмовое масло, будут направлены на развитие молочного животноводства. Это, конечно, будет серьёзным подспорьем для наших молокопроизводителей», - сказал он по итогам заседания президиума фракции.

Вице-спикер указал, что в 2019 году из бюджета на поддержку молочного животноводства выделено порядка 3 миллиардов рублей. Дополнительные 5 миллиардов рублей, по его словам, позволят предоставить более существенную поддержку молокопроизводителям.

Также парламентарий сообщил, что ко второму чтению проекта о снижении до 10 процентов ставки НДС на плодово-ягодную продукцию внесена поправка о том, что льготы по этому налогу получат российские предприятия.

«В этой части ко второму чтению внесена поправка, что это будет распространяться непосредственно на культуры, которые произведены в Российской Федерации. Это весь виноград, это ягоды, фрукты», - сообщил Неверов.

Ранее с предложением направить средства, полученные после отмены льготного налогового режима для пальмового масла, на поддержку российской молочной отрасли выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.