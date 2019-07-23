Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его письмо министру образования Михаилу Котюкову.



По словам Чернышова, бесплатное высшее образование в приграничных регионах повысит привлекательность вузов для местных абитуриентов, которые, скорее всего, останутся там работать после окончания учебы. По мнению парламентария, такая мера поможет бороться с оттоком большого количества молодых людей из отдаленных регионов, которые переезжают в города с «сильными вузами».



Помимо этого, он предложил «увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас». Для них, по словам Чернышова, нужно расширить квоту на образование. Он также предложил включить эту категорию поступающих в число бюджетных абитуриентов вузов в приграничных регионах России.



Такая мера, считает парламентарий, кроме прочего, улучшит имидж России после того, как иностранные студенты вернутся домой.