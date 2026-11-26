Сотрудники Псковской таможни за одну неделю обнаружили сокрытые гражданами от контроля денежные средства на сумму, превышающую в эквиваленте один миллион рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В пункте пропуска Убылинка при проведении таможенного досмотра у жительницы Германии, следующей в Россию на легковом авто, таможенники обнаружили 67 банкнот различного номинала, общей суммой 4 290 евро. Деньги женщина прятала в нижнем белье.

Пассажирка рейсового автобуса, следуя в Россию из Германии через пункт пропуска Бурачки, также пыталась сокрыть в нижнем белье от таможенников 2 330 евро номиналами по 100, 50, 20 и 10. Гражданка пояснила, что принадлежащие ей денежные средства забыла достать.

Другая женщина, следуя пешим порядком в Россию через пункт пропуска Шумилкино, не задекларировала 29 купюр на общую сумму 700 евро. Наличные денежные средства путешественница пыталась сокрыть от таможенников под верхней одеждой.

На этом же таможенном посту таможенники обнаружили у пешехода в ботинке пакет с деньгами. Житель Латвии шел из России и не сообщил о двух тысячах евро в обуви.

Все нарушители таможенного законодательства признали свою вину. По всем фактам выявления денежных средств возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу). Максимальная санкция статьи предусматривает штраф в трёхкратном размере стоимости предметов административного правонарушения, и их конфискацию.

Как отметили в ведомстве, ввозить наличную валюту в Российскую Федерацию можно в любой сумме. Но при превышении 10 тысяч долларов США в эквиваленте необходимо письменное таможенное декларирование (подача пассажирской таможенной декларации). Требуется декларирование как наличных денежных средств, так и дорожных чеков.

Со 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту свыше десяти тысяч долларов США в эквиваленте.