Декада приёмов граждан – мероприятие приурочено к 25-летию партии, началась в Псковской области. Как сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия», первым приём провёл депутат Псковского Законодательного Собрания Дмитрий Быстров: к нему обратились жители с широким кругом насущных вопросов, в первую очередь – по тематике ЖКХ и городской инфраструктуры.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Среди поднятых тем – проблема с некачественным оборудованием, установленным в ходе капитального ремонта. К депутату обратился 78-летний житель: в его доме после капремонта оказалось смонтировано бракованное оборудование, и заявитель просит произвести замену бесплатно. Дмитрий Быстров пообещал направить обращение в фонд капитального ремонта, чтобы разобраться в ситуации и добиться устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств, если таковые подтвердятся.

Не менее острой остаётся ситуация с электроснабжением в старом жилом фонде. Житель дома 1964 года постройки пожаловался на постоянные проблемы с электрикой: в подъезде круглосуточно горит свет из за отсутствия датчиков движения, при этом в щитке стоят автоматы на 40 и 32 Ампер, а проводка – алюминиевая, что создаёт дополнительную нагрузку и риски. Депутат взял вопрос на контроль для проработки с профильными службами.

Также в ходе приёма прозвучали обращения, касающиеся транспортной инфраструктуры и организации парковочного пространства. Житель указал на необходимость наладить выезд на Вокзальную улицу и заезд на улицу Стахановскую – этот вопрос требует межведомственного взаимодействия. Отдельный блок проблем связан с местами для инвалидов: горожане жалуются, что выделенные парковочные места регулярно занимают нерадивые водители. По этой ситуации планируется направить обращение ответственному должностному лицу.

Кроме того, поступили обращения по организации стоянки возле гаража за училищем №1 (там располагается архив): из за свободного доступа автомобилисты паркуются вплотную к объекту, мешая подъезду и работе. Ранее по этому вопросу уже направлялись обращения, но не в комиссию по безопасности дорожного движения. Ещё одна проблема – состояние дорог и мостов в садоводческом товариществе; для её решения потребуется взаимодействие с Министерством земельных отношений.

Декада приёмов продлится до 4 декабря: жители могут обратиться к депутатам и специалистам по самым разным вопросам – от локальных бытовых проблем до системных задач, требующих участия региональных ведомств.

Все обращения фиксируются и берутся в работу, чтобы обеспечить адресную помощь и системное решение выявленных проблем. С графиком приемов можно ознакомиться на официальном сайте партии.