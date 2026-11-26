В Псковской области с рабочим визитом находится белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Натальей Петкевич. В ходе визита запланировано посещение социальных, образовательных и промышленных организаций, проведение заседания Рабочей группы по сотрудничеству Псковской области Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич возложили цветы к мемориалу Могилы Неизвестного солдата в Пскове. Торжественная церемония в память о защитниках Отечества прошла в четверг, 26 ноября.

В торжественном мероприятии также приняли участие вице-губернаторы Псковской области, руководители профильных региональных министерств, белорусская делегация. Они собрались у мемориального комплекса, чтобы почтить память братских народов, которые плечом к плечу прошли через тяжелые испытания, защищая родную землю и отстаивая общие интересы и мирное будущее.

В честь бессмертного подвига всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость народов, прозвучала минута молчания. К мемориалу военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии возложили Гирлянду воинской славы. В торжественной обстановке прозвучали гимн Российской Федерации и гимн Республики Беларусь.

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата» в городе Пскове открыт в дни празднования 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этом месте погребен солдат, погибший 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи недалеко от Пскова.