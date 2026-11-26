«Пилар», инфраструктурный оператор в группе компаний Т2, провел ребрендинг и представил новые логотип, айдентику и сайт. Компания сохраняет название, но обновляет фирменный стиль и позиционирование. Новый слоган – «Опора вашей сети». Изменения обусловлены ростом бизнеса, увеличением узнаваемости на телеком- и смежных рынках и необходимостью подкрепить лидерскую позицию среди российских инфраоператоров сильным брендингом. Это первый ребрендинг среди инфраоператоров, вызванный не изменениями в организационной структуре, а новым масштабом, ролью и намерением привлечь партнеров.

Фотографии: Т2

Ответ на новую миссию. Бренд должен соответствовать стратегической цели «Пилара» – стать приоритетным выбором для телеком-операторов, ищущих надежного партнера для развертывания сетей связи. В 2025-2026 гг. компания кардинально укрупнила свою роль на башенном рынке и повысила узнаваемость своего бизнеса. «Пилар» непрерывно расширяет географию присутствия, увеличивает парк антенно-мачтовых сооружений различных конструкций и высоты и совершенствует клиентский сервис. Его качество и надежность обеспечивается силами собственного строительно-монтажного управления.

Новый масштаб в отражении бренда. Компания стремится утвердиться в статусе ведущего инфраструктурного оператора страны – как по качеству сервиса, так и по объему инфраструктуры. Новый брендинг призван закрепить ассоциацию компании с лидерской позицией на рынке. В 2025 году «Пилар» стал лидером рынка инфраоператоров по итогам масштабного строительства последних лет – таковы выводы TelecomDaily. Прирост количества башен год к году составил 22%, всего компания контролирует 28,4% рынка АМС. По итогам III квартала 2026 года, количество опор «Пилара» приблизилось к 39 тысячам объектов. Опоры располагаются как в мегаполисах, так и вдоль дорог, лесов и в удаленных населенных пунктах.

Динамика цифровизации и надежность сети – основа стиля. «Пилар» сохраняет название, но полностью меняет логотип, фирменный стиль и позиционирование. Новый слоган – «Опора вашей сети» – отражает суть того, чем занимается инфраструктурный оператор: делает сложную и критически важную работу для поддержания сетей связи. Основные цвета брендинга – аквамарин, ярко-синий и базовые черный и белый. Аквамарин символизирует динамичность, цифровизацию и скорость распространения новых технологий. Центральным элементом нового логотипа выступает глиф «А», изображающий опору. Графика строится на цифровых линиях и волнах, которые соединяют объекты инфраструктуры, – это метафора передачи данных, маршрутизации и устойчивых сигналов связи.

В отличие от конкурентов, которые показывают статичные объекты на визуале, «Пилар» в своих материалах сделал связь «живой» и акцентировал внимание на технологичности, инженерной точности и масштабе покрытия. Ключевое изменение для клиентов – новый домен сайта. Искать «Пилар» в поисковике теперь можно как pilar-towers.ru . Ребрендинг преобразил и личный кабинет клиентов – трансформировал его в цифровое пространство для управления размещениями, поиска новых объектов и подачи заявок на установку оборудования. Партнеры уже могут оценить изменения брендинга на платформе.

«За каждой башней «Пилара» стоит конкретная задача партнера: расширить покрытие, разместить новое оборудование и дать людям доступ к цифровым возможностям. Сегодня мы предлагаем полный комплекс услуг – от проектирования и строительства до обслуживания инфраструктуры. В начале года мы вышли на новый уровень – лидерский, нам необходимо и дальше усиливать узнаваемость бренда на рынке, в том числе за счет яркого брендинга и нового подхода к позиционированию. В слогане «Опора вашей сети» заложен наш поход к работе. Партнер должен быть уверен в надежности инфраструктуры и в качестве сервиса на каждом этапе сотрудничества. Мы продолжим расширять парк антенно-мачтовых сооружений, чтобы операторы могли быстрее расширять сети, а качественная мобильная связь становилась доступнее», – резюмировал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин.

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