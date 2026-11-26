Работу пунктов пропуска на российско-эстонской границе приостановят в одностороннем порядке с 8:00 по московскому времени 1 декабря. Ограничения затронут три пункта пропуска в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Движение через границу не будет осуществляться в трёх пунктах пропуска Псковской области: Куничина Гора, Шумилкино и Крупп. В Ленинградской области - пешеходная часть МАПП Ивангород.

Исключение составят железнодорожные пункты пропуска.

Гражданам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок. О сроках возобновления работы пунктов пропуска не сообщается.

В пресс-службе напомнили, что автомобильная часть пункта пропуска Ивангород находится на реконструкции с 2024 года.