Общество

Ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской останется в Великих Луках до 4 августа

В связи с нескончаемым потоком желающих помолиться у ковчега с частицей мощей святой Матроны Московской и прибытием паломников из ближайших районов время пребывания святыни в Великих Луках продлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

20 июля, в день памяти преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княгини Московской, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, в Свято-Тихоновский собор г. Великие Луки, был доставлен ковчег с частицей святых мощей блаженной старицы Матроны Московской.

Изначально планировалось, что святыня пробудет в Великих Луках до 28 июля, но в связи с высокой востребованностью, ее пребывание в храме продлено до 4 августа включительно.

Молебное пение перед мощами святой блаженной Матроны Московской будет совершаться ежедневно в 12.00, а 27, 28 июля и 3, 4 августа по окончании Божественной литургии.

Свято-Тихоновский собор г.Великие Луки открыт с 8.00 до 20.00. Адрес храма: г. Великие Луки, микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1.