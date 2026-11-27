В 2026 году телевидение впервые уступило лидерство как основной источник новостей для россиян. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на результаты исследований социологов.



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За последние годы количество людей, которые назвали телевидение основным источником новостей, сократилось почти вдвое.

«По данным ФОМ, основным источником новостей телевидение назвали 47% опрошенных — в 2010 году этот показатель составлял 87%. Почти треть жителей страны (29%) не смотрят телевизор совсем», - передает Techora.ru.

Как следует из результатов различных социологических исследований, россияне стали проводить в интернете больше времени, чем перед телевизором. Среднестатистический житель РФ тратит на интернет около четырех часов в сутки, опережая по времени просмотр телевизионных программ, отмечает заместитель генерального директора исследовательской компании Mediascope Виктор Пинчук. При этом россияне среднего возраста и особенно молодежь вообще очень мало смотрят ТВ. Так, среди подростков 12–17 лет на интернет приходится 79% времени, а на ТВ — только 13%, передает «Клерк».

По заключению экспертов, основывающихся на данных Mediascope, «интернет победил благодаря персонализации». Иными словами, «люди смотрят контент, который им нужен, когда им нужен, на любом экране».

Отметим, что зафиксированные российскими социологами тенденции повторяют общемировые тренды.