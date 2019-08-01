Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Женщина на рыбалке: экипировка
Убрать нельзя оставить
Трагедия в Острове
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
100 тысяч рублей за второго ребенка
Тень выборов
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5214 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 02.08.2019 15:421 «Псковэнерго» установит интеллектуальные системы учета электроэнергии на 143 трансформаторных подстанциях 02.08.2019 15:410 В Пскове начали благоустраивать дворы по муниципальной программе. ФОТО 02.08.2019 15:360 С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС 02.08.2019 15:300 Власти Пскова: День ВДВ - праздник тех, кто способен защищать интересы государства и человеческую жизнь 02.08.2019 15:210 Псковская полиция приглашает граждан на службу
 
 
 
Самое популярное 31.07.2019 14:071 На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях 30.07.2019 12:553 Завтра на «Первом канале» стартует сериал с Юлией Пересильд в главной роли 30.07.2019 21:1121 Армен Мнацаканян намерен покинуть пост руководителя комитета по соцзащите и Псковскую область 31.07.2019 13:2416 Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу 01.08.2019 10:462 Оксана Федорова удивила поклонников неуместным для морской прогулки нарядом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС

02.08.2019 15:36|ПсковКомментариев: 0

Закон существенно изменит механизмы возмещения жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций. Граждане регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья, при этом стоимость страховки от ЧС и стандартных «бытовых» рисков составит около 150-200 рублей в месяц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

Закон о страховании жилья от ЧС наделяет регионы правом разработать свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и иных рисков (при этом конкретный состав рисков, наиболее актуальный для данного региона, региональные власти могут выбрать самостоятельно). Страхование является добровольным и реализуется по аналогии с московской программой страхования жилья, за счет страховых механизмов и с субсидированием страхования со стороны федерального бюджета. 

Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ - гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки. Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволит существенно снизить стоимость страхования: если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тысяч рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС)  Игорь Юргенс. «Минимальный набор рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе предположительно обойдется примерно в 300-350 рублей в год», - отметил он. 

«В результате средства регионов на страхование не будут расходоваться, а федеральный бюджет существенно ограничивает и снижает свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», - считает Игорь Юргенс.  

Он отметил, что для того, чтобы региональная программа начала работать, губернатор и администрация региона должны:

  • определить конкретные риски, которые будут страховаться по региональной программе;
  • назначить исполнительный орган субъекта РФ, ответственный за реализацию программы и за организацию выплаты компенсации из бюджета
  • определить условия и правила отбора страховых компаний, которые будут участвовать в программе
  • определить порядок взаимодействия участников программы
  • определить правила «нарезки» (создание лотов) и распределения территорий региона между страховыми компаниями;
  • определить процедуры заключения договоров, уплаты страховых взносов и распространения страховых полисов (например, через квитанцию ЖКХ);

Все эти решения должны быть закреплены соответствующим нормативным документом на уровне региона. 

В настоящее время определены 14 «пилотных» регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург,  Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. 

Игорь Юргенс отметил, что, к сожалению, в настоящее время готовность к запуску региональных программ страхования жилья не является полной. Со своей стороны ВСС исполнил все требования закона, в частности, разработал IT систему для учета договоров страхования жилья АИС Жилье. При этом документ, регламентирующий работу этой системы - «Порядок информационного взаимодействия в АИС Жилье» - был выпущен только 1 августа. Система АИС Жилье разрабатывалась по проектам этого документа. В настоящее время IT подразделение ВСС изучает данный документ с целью определить, существует ли необходимость внесения доработок в систему и, если она есть, внести их в кратчайшие сроки. 

Кроме того, из шести документов, которые необходимы для начала работы регионов по состоянию на 2 августа - последний рабочий день перед началом действия закона - не готовы еще два - «Методика определения размера ущерба» (в настоящее время находится в правительстве РФ) и «Методика разработки Региональных программ» (находится в Минюсте РФ). «Мы надеемся, что данные нормативные пробелы будут восполнены в ближайшее время, что позволит и гражданам, и региональным властям вести и без того сложную борьбу со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, имея надежную финансовую поддержку со стороны страховых компаний», - сказал Игорь Юргенс. 

Примеры:

2019 год: в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 тысяч домов. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получали бы возмещение по следующей схеме:

  • ущерб в размере 300-500 тысяч рублей они бы получили от страховых компаний
  • ущерб сверх этих сумм - в качестве страховых субсидий был бы получен от региональных властей. 

При этом региональные власти использовали бы средства, предназначенные для возмещения из федерального бюджета. Таким образом, размер возмещения, полученного от страховых компаний за 10 тысяч утраченных в результате ЧС домов составил бы не менее 3 млрд рублей. Для сравнения: сейчас в качестве компенсаций гражданам Иркутской области из бюджетов выделено в три раза меньше средств: из федерального бюджета выделено 662 млн рублей, а из областного — 318 млн рублей. 

2018 год: В результате взрыва газа в Магнитогорске 31 декабря 2018 года пострадало 72 квартиры. Общий ущерб за поврежденное и разрушенное в результате происшествия жилье был оценен в 900 млн рублей. Если бы в регионе на момент события действовала региональная программа страхования жилья, то страховщики выплатили бы до 95% от ущерба, то есть до 855 млн рублей. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 979 человек
02.08.2019, 15:450 «Подстрочник» с Андреем Аленичевым. ВИДЕО 02.08.2019, 15:421 «Псковэнерго» установит интеллектуальные системы учета электроэнергии на 143 трансформаторных подстанциях 02.08.2019, 15:410 Житель Дновского района ограбил местное сельхозпредприятие 02.08.2019, 15:410 В Пскове начали благоустраивать дворы по муниципальной программе. ФОТО
02.08.2019, 15:360 С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС 02.08.2019, 15:300 Власти Пскова: День ВДВ - праздник тех, кто способен защищать интересы государства и человеческую жизнь 02.08.2019, 15:290 Детского тренера превратили в уборщицу - Андрей Аленичев о зарплатах в спортшколах 02.08.2019, 15:210 Псковская полиция приглашает граждан на службу
02.08.2019, 14:480 Жители Эстонии жалуются на нашествие псковских медведей. ВИДЕО 02.08.2019, 14:470 На базе псковской дивизии прошел 58-й Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту 02.08.2019, 14:430 Арестованы администратор и пять «закладчиков» псковской наркогруппировки 02.08.2019, 14:300 ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
02.08.2019, 14:280 За минувшие сутки со счетов псковичей похитили более 200 тысяч рублей 02.08.2019, 14:220 Ученики псковской «Школы сердечной достаточности» узнали, как сберечь почки 02.08.2019, 13:570 Гастроли Новороссийского драматического театра в Пскове переносятся на сентябрь 02.08.2019, 13:480 Областной Росреестр напоминает псковичам о прошедших изменениях в долевом строительстве
02.08.2019, 13:471 Известная актриса Юлия Пересильд: В Пскове День ВДВ всегда помнят 02.08.2019, 13:451 Андрей Аленичев: Произойдет ли объединение «Псков-747» и «Стрелы», неизвестно 02.08.2019, 13:440 Александр Котов: Мы гордимся псковскими десантниками 02.08.2019, 13:130 Участники псковского клуба «Мечта» узнали об особенностях работы кинолога
02.08.2019, 13:110 Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука 02.08.2019, 13:040 В Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском районах завершена регистрация кандидатов на выборах главы муниципального образования 02.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Андреем Аленичевым 02.08.2019, 13:001 За год в России проведено полмиллиона абортов - Минздрав
02.08.2019, 12:410 В Псковской области создают еще один лесной питомник 02.08.2019, 12:292 ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром 02.08.2019, 12:260 Россиянин пытался провезти через Бурачки 50 кг запчастей на миллион рублей 02.08.2019, 12:091 Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод»
02.08.2019, 12:050 В Великолукском районе юридическое лицо оштрафовано на 40 000 рублей за порчу земель сельскохозяйственного назначения 02.08.2019, 11:560 Комитет по ветеринарии Псковской области систематизирует типовые ошибки 02.08.2019, 11:555 Реформу системы борьбы с лесными пожарами предложил Андрей Турчак 02.08.2019, 11:490 Президент федерации футбола Пскова Андрей Аленичев станет гостем нового выпуска программы «Подстрочник»
02.08.2019, 11:420 Областная библиотека представляет электронную коллекцию, посвященную Дню ВДВ 02.08.2019, 11:310 Псковское ОПФР: Расширен список профессий, дающих право на прибавку к пенсии за длительный сельский стаж 02.08.2019, 11:300 Жительница Палкинского района может получить уголовный срок за неуплату алиментов 02.08.2019, 11:100 В Опочецком районе состоялся поход «По местам воинской славы»
02.08.2019, 11:080 Роскачество посоветовало россиянам защищаться от кибершпионов 02.08.2019, 10:560 Минометную мину обезвредили на улице Лаврина в Великих Луках 02.08.2019, 10:540 Председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов принял участие в заседании регионального штаба ОНФ 02.08.2019, 10:320 Около тысячи жалоб работников на действия работодателя поступило в псковскую инспекцию труда с начала года
02.08.2019, 10:250 Баня сгорела в Невеле 02.08.2019, 10:174 Андрей Турчак поздравил десантников с Днем ВДВ: Никто, кроме нас! 02.08.2019, 10:010 «Лэнд Ровер» горел на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 02.08.2019, 10:002 Новый магазин открылся в ТРК «Акваполис»
02.08.2019, 09:450 Женщина и годовалый ребенок доставлены в больницу после ДТП в Пушкиногорском районе 02.08.2019, 09:430 Михаил Ведерников: Каждая победа псковских десантников, каждый подвиг единодушно и с гордостью отмечается всем регионом 02.08.2019, 09:380 Медведев заявил о «доставших» его ситуациях с недобросовестными подрядчиками 02.08.2019, 09:260 3 августа на горе Соколиха состоятся праздничные мероприятия в честь 75-летия освобождения и Дня Псковского района
02.08.2019, 09:180 ФНС России опубликовала очередные наборы открытых данных компаний за 2018 год 02.08.2019, 09:093 Руководство Великих Лук поздравляет с Днем ВДВ 02.08.2019, 09:060 Военные потушили крупные очаги пожаров в Сибири 02.08.2019, 08:490 Суд решит судьбу пенсионера, зарезавшего пассажира в автобусе Себеж - Петербург
02.08.2019, 08:372 Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых 02.08.2019, 08:220 В России хотят торговать данными автовладельцев 02.08.2019, 08:120 89-летие ВДВ отметят сегодня в Псковской области 02.08.2019, 08:031 Наступил Ильин день: купаться больше нельзя
02.08.2019, 08:000 Почти в два раза меньше московских коллег зарабатывает ассистент отдела закупок в Пскове 01.08.2019, 22:461 Звезду клипа Джигана бабу Валю выселили из квартиры 01.08.2019, 22:240 У проекта «Волонтеры культуры» в Псково-Печерском монастыре появился собственный гимн  01.08.2019, 22:193 Эксперт: Псковские управляющие компании станут потенциальными банкротами
01.08.2019, 22:010 В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов 01.08.2019, 21:458 В Псковской области планируют повысить на 4-5% минимальный взнос на капремонт 01.08.2019, 21:250 ФК «Луки-Энергия» уступил «Долгопрудному» 01.08.2019, 21:180 Школьники посетили Центр кинологической службы УМВД России по Псковской области
01.08.2019, 21:000 Псковичей приглашают принять участие в мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца» 01.08.2019, 20:560 «Псков-747» крупно проиграл «Ленинградцу» 01.08.2019, 20:500 В Псковской области прошел чемпионат по пляжному волейболу среди муниципальных и государственных служащих 01.08.2019, 20:421 Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин
01.08.2019, 20:280 Пермская физико-математическая школа приглашает псковичей нарисовать пушкинское лето 01.08.2019, 20:175 Авиаэкипажи из Псковской области: В Красноярском крае огонь подходит к деревням, горят животные. ФОТО и ВИДЕО 01.08.2019, 20:050 Петербургский депутат предложил создать курсы самообороны для кондукторов 01.08.2019, 20:040 Сочи не перестают удивлять: Оксана Федорова поплавала с дельфинами
01.08.2019, 19:381 Гитаристы «Rammstein» поцеловались во время концерта в Москве 01.08.2019, 19:171 Псковская область считается неблагополучным регионом по бешенству 01.08.2019, 19:050 Двухлетний мальчик скончался после падения из окна в Великих Луках 01.08.2019, 18:550 Россельхознадзором в Псковской области упразднен карантинный фитосанитарный режим
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.