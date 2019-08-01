Общество

С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС

Закон существенно изменит механизмы возмещения жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций. Граждане регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья, при этом стоимость страховки от ЧС и стандартных «бытовых» рисков составит около 150-200 рублей в месяц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

Закон о страховании жилья от ЧС наделяет регионы правом разработать свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и иных рисков (при этом конкретный состав рисков, наиболее актуальный для данного региона, региональные власти могут выбрать самостоятельно). Страхование является добровольным и реализуется по аналогии с московской программой страхования жилья, за счет страховых механизмов и с субсидированием страхования со стороны федерального бюджета.

Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ - гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки. Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволит существенно снизить стоимость страхования: если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тысяч рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. «Минимальный набор рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе предположительно обойдется примерно в 300-350 рублей в год», - отметил он.

«В результате средства регионов на страхование не будут расходоваться, а федеральный бюджет существенно ограничивает и снижает свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», - считает Игорь Юргенс.

Он отметил, что для того, чтобы региональная программа начала работать, губернатор и администрация региона должны:

определить конкретные риски, которые будут страховаться по региональной программе;

назначить исполнительный орган субъекта РФ, ответственный за реализацию программы и за организацию выплаты компенсации из бюджета

определить условия и правила отбора страховых компаний, которые будут участвовать в программе

определить порядок взаимодействия участников программы

определить правила «нарезки» (создание лотов) и распределения территорий региона между страховыми компаниями;

определить процедуры заключения договоров, уплаты страховых взносов и распространения страховых полисов (например, через квитанцию ЖКХ);

Все эти решения должны быть закреплены соответствующим нормативным документом на уровне региона.

В настоящее время определены 14 «пилотных» регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Игорь Юргенс отметил, что, к сожалению, в настоящее время готовность к запуску региональных программ страхования жилья не является полной. Со своей стороны ВСС исполнил все требования закона, в частности, разработал IT систему для учета договоров страхования жилья АИС Жилье. При этом документ, регламентирующий работу этой системы - «Порядок информационного взаимодействия в АИС Жилье» - был выпущен только 1 августа. Система АИС Жилье разрабатывалась по проектам этого документа. В настоящее время IT подразделение ВСС изучает данный документ с целью определить, существует ли необходимость внесения доработок в систему и, если она есть, внести их в кратчайшие сроки.

Кроме того, из шести документов, которые необходимы для начала работы регионов по состоянию на 2 августа - последний рабочий день перед началом действия закона - не готовы еще два - «Методика определения размера ущерба» (в настоящее время находится в правительстве РФ) и «Методика разработки Региональных программ» (находится в Минюсте РФ). «Мы надеемся, что данные нормативные пробелы будут восполнены в ближайшее время, что позволит и гражданам, и региональным властям вести и без того сложную борьбу со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, имея надежную финансовую поддержку со стороны страховых компаний», - сказал Игорь Юргенс.

Примеры:

2019 год: в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 тысяч домов. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получали бы возмещение по следующей схеме:

ущерб в размере 300-500 тысяч рублей они бы получили от страховых компаний

ущерб сверх этих сумм - в качестве страховых субсидий был бы получен от региональных властей.

При этом региональные власти использовали бы средства, предназначенные для возмещения из федерального бюджета. Таким образом, размер возмещения, полученного от страховых компаний за 10 тысяч утраченных в результате ЧС домов составил бы не менее 3 млрд рублей. Для сравнения: сейчас в качестве компенсаций гражданам Иркутской области из бюджетов выделено в три раза меньше средств: из федерального бюджета выделено 662 млн рублей, а из областного — 318 млн рублей.

2018 год: В результате взрыва газа в Магнитогорске 31 декабря 2018 года пострадало 72 квартиры. Общий ущерб за поврежденное и разрушенное в результате происшествия жилье был оценен в 900 млн рублей. Если бы в регионе на момент события действовала региональная программа страхования жилья, то страховщики выплатили бы до 95% от ущерба, то есть до 855 млн рублей.