С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС

Закон существенно изменит механизмы возмещения жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций. Граждане регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья, при этом стоимость страховки от ЧС и стандартных «бытовых» рисков составит около 150-200 рублей в месяц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.
Закон о страховании жилья от ЧС наделяет регионы правом разработать свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и иных рисков (при этом конкретный состав рисков, наиболее актуальный для данного региона, региональные власти могут выбрать самостоятельно). Страхование является добровольным и реализуется по аналогии с московской программой страхования жилья, за счет страховых механизмов и с субсидированием страхования со стороны федерального бюджета.
Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ - гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки. Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволит существенно снизить стоимость страхования: если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тысяч рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. «Минимальный набор рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе предположительно обойдется примерно в 300-350 рублей в год», - отметил он.
«В результате средства регионов на страхование не будут расходоваться, а федеральный бюджет существенно ограничивает и снижает свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», - считает Игорь Юргенс.
Он отметил, что для того, чтобы региональная программа начала работать, губернатор и администрация региона должны:
Все эти решения должны быть закреплены соответствующим нормативным документом на уровне региона.
В настоящее время определены 14 «пилотных» регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.
Игорь Юргенс отметил, что, к сожалению, в настоящее время готовность к запуску региональных программ страхования жилья не является полной. Со своей стороны ВСС исполнил все требования закона, в частности, разработал IT систему для учета договоров страхования жилья АИС Жилье. При этом документ, регламентирующий работу этой системы - «Порядок информационного взаимодействия в АИС Жилье» - был выпущен только 1 августа. Система АИС Жилье разрабатывалась по проектам этого документа. В настоящее время IT подразделение ВСС изучает данный документ с целью определить, существует ли необходимость внесения доработок в систему и, если она есть, внести их в кратчайшие сроки.
Кроме того, из шести документов, которые необходимы для начала работы регионов по состоянию на 2 августа - последний рабочий день перед началом действия закона - не готовы еще два - «Методика определения размера ущерба» (в настоящее время находится в правительстве РФ) и «Методика разработки Региональных программ» (находится в Минюсте РФ). «Мы надеемся, что данные нормативные пробелы будут восполнены в ближайшее время, что позволит и гражданам, и региональным властям вести и без того сложную борьбу со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, имея надежную финансовую поддержку со стороны страховых компаний», - сказал Игорь Юргенс.
Примеры:
2019 год: в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 тысяч домов. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получали бы возмещение по следующей схеме:
При этом региональные власти использовали бы средства, предназначенные для возмещения из федерального бюджета. Таким образом, размер возмещения, полученного от страховых компаний за 10 тысяч утраченных в результате ЧС домов составил бы не менее 3 млрд рублей. Для сравнения: сейчас в качестве компенсаций гражданам Иркутской области из бюджетов выделено в три раза меньше средств: из федерального бюджета выделено 662 млн рублей, а из областного — 318 млн рублей.
2018 год: В результате взрыва газа в Магнитогорске 31 декабря 2018 года пострадало 72 квартиры. Общий ущерб за поврежденное и разрушенное в результате происшествия жилье был оценен в 900 млн рублей. Если бы в регионе на момент события действовала региональная программа страхования жилья, то страховщики выплатили бы до 95% от ущерба, то есть до 855 млн рублей.