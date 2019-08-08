Общество

Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год, сообщает РИА «Новости».

«Зарегистрировано больных на 100 тысяч соответствующего населения: Кабардино-Балкарская республика (95799,2), Чеченская республика (96303,6), Курская область (116563,9)», - говорится в сборнике.

Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.

При этом, в 2018 году больше всего новых заболеваний выявлено было в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, отмечается в материале.