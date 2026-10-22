17% псковичей думают об увольнении несколько раз в день — опрос

«Все, увольняюсь немедленно!» — такой порыв по несколько раз в день посещает 17% работающих псковичей. Еще 13% думают об уходе хотя бы раз в день, 16% — раз в неделю, 12% — раз в месяц, по 8% — раз в полгода и раз в год. Каждый четвертый опрошенный уверяет, что такие мысли ему не приходят в голову. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Периодически думают об уходе из компании 68% женщин и 58% мужчин. Несколько раз в день порываются уйти 20% женщин и 14% мужчин, раз в день — 16 и 10% соответственно.

Опрошенные в возрасте 35-45 лет чаще задумываются об увольнении (65%), чем те, кто младше (57%), и те, кто старше (59%). При этом неоднократно в течение дня такие мысли посещают 22% сотрудников до 45 лет.

Трудоустроенных горожан с высшим образованием периодическое желание «все бросить» тревожит чаще (64%), чем респондентов со средним профессиональным (53%).

Мысли о том, чтобы покинуть компанию, чаще всего посещают зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей (73%).

Опрос проводили 2-14 октября 2026 года.