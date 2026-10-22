Артиста Егора Крида обвинили в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны из-за одежды с изображением зверств нацистов. Как сообщила Baza в своем канале в Мах, музыкант появился в лонгсливе с постером фильма «Иди и смотри» в своём новом клипе «Милый ублюдок».

Фотографии и скриншот: Baza / Мах

Одежду выпустил московский магазин КМ20 совместно с американским брендом Marking Distance. На принте изображена горящая деревня, а поверх неё размещён адрес магазина.

В сети Егора Крида уже критикуют за использование таких образов и обвиняют в неуважении к памяти жертв войны.

Фильм «Иди и смотри» рассказывает о зверствах нацистов в Белоруссии. Одним из событий, вдохновивших создателей картины, стала трагедия Хатыни, где в 1943 году каратели убили 149 мирных жителей, в том числе 75 детей.

Напомним, жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень вспоминают в Псковской области сегодня, 22 октября.