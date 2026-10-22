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Псковский облздрав опроверг слухи о закрытии стационара в Пушкинских Горах

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Недостоверную информацию в социальных сетях о закрытии приёмного отделения и стационара подразделения Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы опровергло министерство здравоохранения Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облздраве, все структурные подразделения филиала межрайонной больницы продолжают работать. 

Отмечается, что стационары работают в круглосуточном режиме и режиме дневного стационара. Неотложная помощь жителям Пушкиногорского муниципального округа оказывается неотложной службой поликлиники в часы работы амбулаторного звена, а в остальное время - скорой помощью. Экстренная помощь оказывается круглосуточно Псковской станцией скорой медицинской помощи. 

В министерстве добавили, что в стационар Пушкинских Гор госпитализируются пациенты терапевтического и неврологического профилей. Для таких госпитализаций есть плановое приемное отделение, которое не закрывается, а продолжает работать ежедневно с 8.00 до 17.00.  Во всех остальных экстренных случаях согласно маршрутизации пациенты направляются в Остров или медицинские организации Пскова, где экстренные приёмные отделения работают круглосуточно.

«В комментариях также поднимается вопрос сложности обратной дороги для пациентов - из Острова в Пушкинские Горы в вечернее или ночное время, если нет показаний к госпитализации. Администрация Островской межрайонной больницы имеет все материально-технические ресурсы доставить пациента обратно. Для этого в том числе были закуплены автомобили "Служба здоровья" по национальным проектам "Здравоохранение", "Продолжительная и активная жизнь"», - подчеркнули в облздраве.
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