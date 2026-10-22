Псковский облздрав опроверг слухи о закрытии стационара в Пушкинских Горах

Недостоверную информацию в социальных сетях о закрытии приёмного отделения и стационара подразделения Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы опровергло министерство здравоохранения Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облздраве, все структурные подразделения филиала межрайонной больницы продолжают работать.

Отмечается, что стационары работают в круглосуточном режиме и режиме дневного стационара. Неотложная помощь жителям Пушкиногорского муниципального округа оказывается неотложной службой поликлиники в часы работы амбулаторного звена, а в остальное время - скорой помощью. Экстренная помощь оказывается круглосуточно Псковской станцией скорой медицинской помощи.

В министерстве добавили, что в стационар Пушкинских Гор госпитализируются пациенты терапевтического и неврологического профилей. Для таких госпитализаций есть плановое приемное отделение, которое не закрывается, а продолжает работать ежедневно с 8.00 до 17.00. Во всех остальных экстренных случаях согласно маршрутизации пациенты направляются в Остров или медицинские организации Пскова, где экстренные приёмные отделения работают круглосуточно.