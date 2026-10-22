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ПОИПКРО проведет вебинар об игровом диалоге с дошкольниками

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Вебинар по теме «Организация сюжетно-ролевой игры в ДОО: учимся игровому диалогу с дошкольниками» проведет Псковский областной институт повышения квалификации работников образования 30 октября в 12:30, об этом сообщили в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: ПОПКРО / «ВКонтакте»

Участниками мероприятия станут педагогические работники дошкольных образовательных организаций.

На вебинаре рассмотрят трансформацию сюжетно-ролевой игры и как изменилось понимание и подходы к ведущей деятельности дошкольников в российской психолого-педагогической науке, детскую игровую субкультуру и какова её роль в развитии личности и общения дошкольников. Также в ходе мероприятия обсудят функции «игрового педагога» и какие ключевые задачи выполняет педагог при сопровождении сюжетно-ролевой игры, сюжетно-ролевую игру в онтогенезе и какие её этапы наиболее значимы для развития ребёнка. Педагоги узнают, как поддерживать качественный игровой диалог между детьми, и чем квазидиалог отличается от настоящего взаимодействия. В ходе вебинара рассмотрят и затруднения в игровом диалоге: какие сложности испытывают дошкольники при построении диалога, как их преодолевать, а также условия рождения игрового диалога — какие факторы способствуют появлению диалога в сюжетно-ролевой и режиссёрской игре.

В роле спикера вебинара выступит к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального образования Арина Михайлова.

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