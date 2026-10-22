Псковский суд взыскал с горнодобывающей компании 2 млн рублей за несчастный случай

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу АО «Рудник Каральвеем» на решение Псковского городского суда, которым частично удовлетворены исковые требования работника о компенсации морального вреда, причиненного несчастным случаем на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование иска указано, что истец работал в АО «Рудник Каральвеем» проходчиком под землей. В декабре 2024 года при выполнении скреперных работ он упал в рудоспускное отделение, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью. Из-за травм истец получил инвалидность третьей группы и утрату профессиональной трудоспособности в размере 60%. Согласно акту о несчастном случае на производстве, причиной происшествия стало ненадлежащее обеспечение работодателем безопасных условий и охраны труда.

Решением суда первой инстанции с АО «Рудник Каральвеем» в пользу истца взыскано два миллиона рублей компенсации морального вреда.

В апелляционной жалобе ответчик просил отменить решение, указывая, что размер компенсации не отвечает требованиям разумности и справедливости, а в действиях истца имелась грубая неосторожность.

Судебная коллегия признала данные доводы несостоятельными. Суд отметил, что вина работодателя в ненадлежащем обеспечении безопасных условий и охраны труда установлена актом о несчастном случае и ответчиком не оспаривалась. Факт грубой неосторожности истца в акте по форме Н-1 не зафиксирован, а результаты расследования в установленном порядке не оспорены и незаконными не признаны. Определяя размер компенсации, суд первой инстанции учёл конкретные обстоятельства причинения вреда, индивидуальные особенности истца, тяжесть полученных травм, длительность лечения, утрату профессиональной трудоспособности, степень вины ответчика и вид его деятельности, приносящей прибыль, а также требования разумности и справедливости.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.