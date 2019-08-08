Общество

Великолукский клуб «Маргелов» стал золотым призером военизированной эстафеты «Тяжело в учении, легко в бою»

Воспитанники военно-патриотического клуба «Маргелов» при Великолукском городском отделении Союза десантников приняли участие в военизированной эстафете «Тяжело в учении, легко в бою», которая проходила на полигоне «Завеличье» 76-й дивизии среди военно-патриотических клубов Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Маргелов», данное мероприятие проводилось с целью военно-патриотического, физкультурно-спортивного воспитания молодежи допризывного возраста и активизации допризывной и вневойсковой подготовки граждан. В программу военизированной эстафеты «Тяжело в учении, легко в бою» входило 8 этапов, которые включали бег на 30 и 50 м, неполную разборку и сборку автомата, стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты, переноску пострадавшего на носилках и надевание общевойскового защитного комплекса в виде плаща.

«Воспитанники клуба «Маргелов» в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, волю к победе, дружбу и сплоченность и благодаря этому стали золотыми призерами. Участие в военизированной эстафете такого уровня - большой опыт и достижение, а победа в ней - еще и гордость. Для ребят это хорошая школа жизни и спорта. Пусть фраза «Вперед к победе!» станет девизом на жизненном пути», - отметили в клубе.