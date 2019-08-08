Общество

Запуск программы «Земский учитель» и дополнительные меры поддержки педагогов обсудил губернатор с профсоюзами

Запуск программы «Земский учитель» и дополнительные меры поддержки педагогов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем регионального отраслевого профсоюза Натальей Горбачевой. Об этом он написал в своем Instagram.

Он предложил проработать и принять на региональном уровне дополнительные меры поддержки как для перспективных молодых специалистов, так и для педагогов со стажем. Михаил Ведерников также пишет о том, что в дальнейшем проработают вопрос обеспечения льготного проезда учителей во время летних каникул, организации выездных медосмотров для сельских специалистов и возможность расширения социального пакета учителя.

«100 млн рублей мы выделяем ежегодно на меры поддержки педагогов, сумма для регионального бюджета серьезная, но учитывая социальную значимость профессии, работу в этом направлении обязательно продолжим. С этим напрямую связано будущее и нашей области, и нашей страны», - написал Михаил Ведерников.

Он сообщил, что эти и другие инициативы обязательно обсудят с учительским сообществом в ходе традиционного августовского педсовета.