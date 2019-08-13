Общество

Банк России повысит квалификацию кассиров в розничной торговле в Псковской области

Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации сообщает о начале реализации Банком России Программы повышения профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России.

Подобная практика обучения кассовых работников позволит снизить количество попадающих в наличное денежное обращение поддельных и неплатежеспособных денежных знаков через розничные торговые сети.

Программа размещена на сайте Университета Банка России (www.university.cbr.ru) и может быть рекомендована розничным торговым сетям. Обучение и тестирование проводится дистанционно и бесплатно.

Реализация Программы, с одной стороны, будет способствовать повышению доверия населения к потребительским услугам, оказываемым розничными сетями, с другой стороны, - позволит сократить случаи отказа кассовыми работниками в приеме у населения незначительно поврежденных денежных знаков при оплате товаров в магазинах розничных сетей.

Программа включает интерактивный учебный курс для кассовых работников по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России», «Платежеспособность банкнот и монет Банка России», а также блок тестовых заданий.

В процессе изучения учебного курса кассовые работники смогут повысить свою квалификацию, получив актуальную информацию о денежных знаках Банка России и способах их проверки, необходимую для профессиональной работы с наличными деньгами, а также проверить полученные знания, пройдя итоговое тестирование.

Кассиры, успешно прошедшие тестирование, получат именной сертификат и специальный отличительный знак, подтверждающий прохождение обучения.