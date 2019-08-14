Общество

Определен подрядчик, который благоустроит городской вал в Опочке

Подведены итоги аукциона на выполнение работ по благоустройству городского вала в Опочке. Победителем признана псковская компания ЗАО СПК «Псковагропромдорстрой». В настоящее время ведутся процедуры заключения контракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Ранее проект благоустройства городского пространства Опочки прошел государственную экспертизу, получил положительную оценку Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство городского вала в Опочке направлено 50 млн рублей.

Проект предполагает создание на валу пешеходного пространства, поделенного на две зоны: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом. С этой целью будут проведены ландшафтные работы, обустройство зеленых зон, установка малых архитектурных форм, освещения, создана инфраструктура для маломобильных групп населения. Кроме того, на протоках реки Великой планируется восстановить водяную мельницу, которая была здесь раньше. Общая площадь пространства города, которую планируется благоустроить в рамках проекта, составит около 8 га. Проект благоустройства городского вала можно во многом назвать «народным». В его основу положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.

Напомним, что в этом году в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вошли Великие Луки, Изборск и Порхов. На реализацию проектов благоустройства регион получил более 160 млн рублей.