Псковских курсантов и студентов пригласили на концференцию о роли Конституции

Обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования пригласили к участию в конференции «Роль Конституции в государственно-правовом строительстве» 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском филиале Университета ФСИН России.

Мероприятие начнется в Псковском филиале Университета ФСИН России в 14.30. Регистрация участников – с 14.00.

Заявки можно направлять до 4 декабря 2025 года по электронной почте pushilin.r.v@60.fsin.gov.ru с указанием темы письма «Конференция День Конституции 2026».

Контактные телефоны: 8 (8112) 696-150 доб. 81-60-31-80; 8-999-285-08-78 – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Пушилин.