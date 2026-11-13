В Пскове стартовал новый сезон Pskov Rap Competition

Отборочный этап нового сезона Pskov Rap Competition Young Blood прошел в Пскове 12 ноября. Из 13 участников, приславших свои минусовки, дальше прошли восемь исполнителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участников распределили по двум командам. Наставниками стали двукратный победитель Pskov Rap Competition Gun и победитель последнего сезона DeathMatch Marianne Bachmeier. Каждый из них набрал в свою команду по четыре участника.

В синюю команду Gun вошли Порхов, Young easy, KultiЯ и PHANTOM. Красную команду Marianne Bachmeier составили 44, МСТ, OdnoZlo и мс Греческая Полиция.

По итогам интернет-голосования Порхов получил возможность пройти в первый раунд автоматически. Кроме того, он получил право первым выбрать наставника и открыть отбор.

Дальше участников разобьют на пары. Они встретятся в баттлах один на один внутри своих команд. Сильнейший MC из каждой команды выйдет в финал, где исполнит трек вместе со своим наставником. Первый раунд состоится 19 ноября.

Весь сезон продлится с 12 ноября по 10 декабря в клубе «Тир».

Pskov Rap Competition насчитывает семь сезонов и проводился на пяти разных площадках. История проекта началась в 2011 году. Название Young Blood связано с форматом нынешнего сезона: к участию не допускаются финалисты и победители всех прошлых сезонов конкурса.