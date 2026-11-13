Новое русское — «Маруся ФМ» приходит в Псков

Любите танцевальную музыку и первыми хотите знакомиться со свежими отечественными хитами? Тогда прибавьте звук — к вам идёт «Маруся ФМ» (12+). В Пскове на частоте 105,3 FM начинает вещание новая радиостанция. Чем удивит набегающая музыкальная волна радиослушателей, узнала Псковская Лента Новостей.

«Маруся ФМ» вещает с 2015 года и за это время превратилась в один из самых узнаваемых музыкальных проектов на российском радиорынке.

Идея создания станции была связана с желанием создать площадку для вещания музыки, которая объединяет современные ритмы и русские народные мотивы. Основатели станции стремились найти баланс между популярной современной музыкой и национальной традицией, что позволило привлечь слушателей, заинтересованных в культурном наследии России. Радиостанция быстро завоевала популярность благодаря своему нестандартному подходу к музыкальному формату.

В настоящее время радиостанция «Маруся ФМ» вещает в 155 городах России. При этом сеть постоянно расширяется — в список добавляются новые населённые пункты.

Вчера в студии — сегодня в эфире

Рекламный слоган станции: «Вчера в студии — сегодня в эфире, и только новые русские хиты».

Это значит, что на волне нет иностранной музыки. На фоне большинства российских поп-радиостанций, где русская музыка соседствует с зарубежной, «Маруся» занимает нишу полностью русскоязычного FM-проекта. Это не просто музыкальный формат, а осознанная ставка на отечественного исполнителя.

Музыкальный формат «Маруси ФМ» представляет собой сочетание:

• танцевальной музыки российских исполнителей;

• новинок и свежих релизов отечественной сцены;

• песен в стиле фолк и этно;

• русских народных песен в современной обработке.

Главная особенность «Маруси ФМ» — молниеносное попадание в ротацию новых треков. Станция позиционирует себя как «лидер распространения русской популярной музыки». Несмотря на фокус на новинках, станция привлекает не только молодёжь, но и старшее поколение, которое интересуется современной российской музыкой.

Круглосуточный позитив

Концепция радиостанции ориентирована на создание хорошего настроения в режиме 24/7. «Маруся ФМ» — радио, которое делает акцент на энергичной и жизнерадостной повестке.

Помимо музыки, эфир наполнен различными форматами для поддержания позитивного настроения:

• новости: короткие новостные блоки из мира спорта, авто, кино и технологий;

• шоу и рубрики: трансляции интервью с известными людьми, юмористические шоу, а также музыкальные программы, такие как «Дискотека „Маруся“» и хит-парад «ТОП-20»;

• обратная связь: возможность заказать песню и передать «привет» в прямом эфире.

Ставка на качество

Станция делает ставку на качество сигнала и современные технологии вещания. Заявленная зона покрытия — более 698,5 кв. км, а передатчики обеспечивают устойчивый прием при разных погодных условиях и фоновом шуме.

Как и давно ставшие любимыми для псковичей Европа Плюс, Наше Радио, Ретро FM, ПЛН FM, радиостанция войдет в состав медиахолдинга «Гражданская пресса».

Кроме FM-вещания, «Маруся ФМ» доступна онлайн — через приложение и цифровые платформы, что особенно важно для аудитории 20–40 лет, привыкшей слушать радио со смартфона.

Приход «Маруси ФМ» в Псков — это не просто появление новой музыкальной волны. Это доступ псковичей к формату, которого ещё не было, — полностью русскоязычному музыкальному радио с современным звучанием и интерактивным эфиром. Здесь есть и актуальные хиты, и продуманные рубрики, и искренняя связь с аудиторией. Именно поэтому слушатели не переключают станцию — они остаются с ней надолго.

По версии портала Топ-Радио «Маруся ФМ» признана радиостанцией №1 в России по продолжительности прослушивания в интернет-вещаниии.

Новая радиостанция в Пскове начнет вещание 16 ноября. Присоединяйтесь к аудитории «Маруси ФМ» в Пскове на 105,3 FM — вас ждут новые русские хиты и только хорошее настроение!

