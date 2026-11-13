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«Зеркала»: Кто решит, какие фильмы «неправильные», и уцелеет ли советское кино?

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Комитет Госдумы одобрил законопроект о многомиллионных штрафах за показ фильмов и роликов, дискредитирующих традиционные российские ценности. На удаление неугодного контента онлайн-кинотеатрам и соцсетям хотят отводить всего одни сутки. Но главный вопрос висит в воздухе: где проходит граница между художественным замыслом и «дискредитацией»?

В новом выпуске программы «Зеркала» на ПЛН FM (102.6 FM) ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко разберутся, как будет работать новый механизм на практике, кто окажется в роли главного цензора и не попадет ли под запрет золотой фонд советского кинематографа.

Темы выпуска:

  • По каким именно критериям чиновники Минкультуры и Роскомнадзора будут определять, оскорбляет ли сцена в фильме духовно-нравственные ценности, и не превратится ли это в охоту на ведьм?
  • Если начать проверять весь кинематограф под лупой, не придется ли вырезать сцены или вовсе удалять любимые советские комедии и драмы, где герои далеко не всегда ведут себя образцово?
  • Как миллионные штрафы заставят стриминги и администраторов пабликов перестраховываться и удалять контент еще до всяких проверок, чтобы не попасть под каток закона?

Подробнее об этом – в 12:04. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.

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