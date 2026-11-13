18-летнего великолучанина осудили за дропперство

18-летнего жителя Великолукского муниципального округа приговорили к 180 часам обязательных работ за незаконные переводы денег через свои банковские счета. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, молодой человек согласился помогать неизвестному за вознаграждение и заработал на этом 12 340 рублей.

Как установил суд, в августе 2025 года молодой человек Яркин получил в Telegram предложение заработать на денежных переводах. Неизвестный попросил предоставить номера банковских карт и проводить через них операции. Яркин согласился. Вскоре на его счета начали поступать деньги от неизвестных лиц. Всего он получил более 30 переводов, после чего отправил средства на другие банковские счета. За участие в схеме молодой человек получил 12 340 рублей.

В суде Яркин полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Мировой судья судебного участка №20 Невельского района признал его виновным по части 4 статьи 187 УК РФ и назначил 180 часов обязательных работ. Кроме того, полученные за незаконные операции 12 340 рублей конфисковали в доход государства.