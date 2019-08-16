Общество

В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей

В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами, сообщает РИА «Новости».

Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение президента общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Аманлиев указывает, что в России по-прежнему не предусмотрено наказание за нападение на человека собаки опасной породы, а также за выгул таких собак без поводка и намордника.

Он также предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев в случае, если опасная собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила ему легкий вред здоровью.

За нанесение вреда средней тяжести он предлагает увеличить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов. Если был нанесен тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трех лет. В случае смерти пострадавшего от нападения собаки предлагается лишать хозяина свободы на срок до пяти лет, а при смерти двух и более людей — на срок до семи лет.

По мнению Аманлиева, потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться еще осторожнее, нежели чем с обычным ружьем или пистолетом.