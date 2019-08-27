Общество

В Псковском регионе дефицит государственных и муниципальных служащих

Псковская область испытывает кадровый голод - в дефиците государственные и муниципальные служащие. Об этом сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Особенно данная проблема характерна для небольших муниципальных образований и поселений региона.

В ходе беседы спикер регионального Собрания указал на тот факт, что на федеральных телеканалах в федеральных и региональных СМИ слово «чиновник» произносится как ругательство, в него вкладывается негативный подтекст.

По мнению Александра Котова, сформировавшиеся стереотипы отталкивают добропорядочных и профессиональных людей, особенно молодежь, которые хотели бы пойти на государственную службу.

В ходе обсуждения была обозначена еще одна значимая проблема - на протяжении 20 лет в Псковской области заработная плата чиновников сохраняется на достаточно низком уровне.

«Область всегда была регионом с низкой зарплатой чиновников. Данный факт еще аукнется и очень серьезно в ближайшее время», - уверен Александр Котов.

По его убеждению, необходимо в корне изменить отношение к чиновничеству и рассмотреть вопрос заработной платы государственных и муниципальных служащих.