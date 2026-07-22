Врачи дали псковичам советы для сохранения здоровья мозга

22 июля отмечается Всемирный день мозга, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице и рассказали, как сохранить здоровый мозг.

«Поддержание функциональной активности и когнитивного потенциала нашего "главного компьютера" — это абсолютный приоритет стратегии активного долголетия. Здоровый мозг — это не только хорошая память, но и ясность мышления, настроение и высокое качество жизни в любом возрасте», - подчеркнули врачи.

Специалисты собрали главные правила нейрозаботы:

Сосуды — фундамент здоровья мозга

Контроль сосудистых факторов риска — гипертонии, гипергликемии и дислипидемии — напрямую снижает вероятность инсульта и деменции.

Следует измерять давление регулярно. Гипертония часто протекает абсолютно бессимптомно, но именно она разрушает сосуды головного мозга.

Нужно держать руку на пульсе. Контроль давления (ниже 130/80 мм рт. ст.) и здоровый образ жизни, поддерживающий эластичность сосудов, — это ключ к сохранению здоровья мозга и высокой когнитивной активности.

Осторожно, скрытая угроза: соль

Избыточное потребление соли усугубляет ситуацию, способствуя развитию гипертонии и сосудистых патологий.

Правило 5 граммов: снижение соли в рационе до 5 грамм в сутки (это примерно одна чайная ложка без горки на все блюда в день) помогает защитить мозг, продлить активное долголетие и снизить риск нейродегенерации.

Тренируйте мозг и дайте ему отдохнуть

Мозг, как и мышцы, нуждается в правильной нагрузке и качественном восстановлении.

Нейропластичность в любом возрасте. Регулярная умственная и социальная активность способствует сохранению нейропластичности — способности мозга создавать новые связи — даже в старших возрастных группах. Читайте, учите новое, общайтесь.

Качество сна и психологическая устойчивость имеют огромное значение для восстановления нервных клеток.

Творчество и хобби — отличный способ дать мозгу новую, позитивную нагрузку и снять стресс.

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