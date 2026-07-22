Врачи дали псковичам советы для сохранения здоровья мозга

22 июля отмечается Всемирный день мозга, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице и рассказали, как сохранить здоровый мозг.
Специалисты собрали главные правила нейрозаботы:
Сосуды — фундамент здоровья мозга
- Контроль сосудистых факторов риска — гипертонии, гипергликемии и дислипидемии — напрямую снижает вероятность инсульта и деменции.
- Следует измерять давление регулярно. Гипертония часто протекает абсолютно бессимптомно, но именно она разрушает сосуды головного мозга.
- Нужно держать руку на пульсе. Контроль давления (ниже 130/80 мм рт. ст.) и здоровый образ жизни, поддерживающий эластичность сосудов, — это ключ к сохранению здоровья мозга и высокой когнитивной активности.
Осторожно, скрытая угроза: соль
Избыточное потребление соли усугубляет ситуацию, способствуя развитию гипертонии и сосудистых патологий.
Тренируйте мозг и дайте ему отдохнуть
Мозг, как и мышцы, нуждается в правильной нагрузке и качественном восстановлении.
- Нейропластичность в любом возрасте. Регулярная умственная и социальная активность способствует сохранению нейропластичности — способности мозга создавать новые связи — даже в старших возрастных группах. Читайте, учите новое, общайтесь.
- Качество сна и психологическая устойчивость имеют огромное значение для восстановления нервных клеток.
- Творчество и хобби — отличный способ дать мозгу новую, позитивную нагрузку и снять стресс.
Культура заботы о здоровье