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Подростков из Пскова приглашают на фестиваль профориентации «ПРОФ-корт»

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26 июля с 14:00 до 17:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоится профориентационный фестиваль для подростков «ПРОФ-корт», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«ПРОФ-корт» стал продолжением проекта «Твой формат», сохранив его главную идею — создавать для подростков современные пространства для общения, развития и новых возможностей. Во время реализации проекта организаторы заметили, что всё больше молодых людей проводят свободное время на фудкортах торговых центров. Вместо привычного досуга команда проекта предлагает новое пространство возможностей — место, где можно познакомиться с профессиями, узнать о вариантах первой работы, получить полезные знакомства и сделать первый шаг к своему профессиональному будущему. 

Проект реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторами мероприятия выступают кураторы Региональной общественной организации «Детсовет60» при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области. 

«ПРОФ-корт» — это интерактивная площадка, где подростки смогут пройти профориентационное тестирование, узнать о возможностях официального трудоустройства, познакомиться с востребованными профессиями и получить ответы на самые важные вопросы о первой работе.

Гостей фестиваля ждут встречи с предпринимателями Псковского регионального отделения «Опоры России», специалистами Областного центра занятости населения и представителями Трудовых отрядов подростков. Участники смогут узнать, где подростки могут официально трудоустроиться, какие возможности существуют для первого заработка, как сделать первые шаги в профессии и какие навыки сегодня востребованы. Также в программе — интерактивные площадки, концертная программа и розыгрыш призов. 
Самые активные участники получат памятные подарки, а также возможность попасть на закрытые экскурсии в закулисье аквапарка и картинга. Для девушек организаторы подготовили специальный приз — преображение от стилиста Елены Новичковой. 

Программа 

  • 13:40 — начало концертной программы, сбор участников; 
  • 14:00 — регистрация, получение маршрутных чек-листов; 
  • 14:20 — старт работы интерактивных площадок и концертной программы; 
  • 16:20 — подведение итогов, награждение самых активных участников;
  • 17:00 — завершение фестиваля. 
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