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Семейный сквер торжественно открыли в Пскове. ФОТО

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Новое общественное пространство для всей семьи – Семейный сквер – открылось сегодня, 22 июля, у Дома молодёжи Пскова на улице Конной, 2, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Гости мероприятия смогли принять участие в развлекательной программе. На «Сцене талантов» выступили фольклорное объединение «Скоморошина», группа «Внутренний путь» и семейный вокальный ансамбль «Поющие васильки».

На «Аллее мастеров» все желающие смогли своими руками создать сувениры, чтобы унести с собой частичку праздника. Также гости активно принимали участие в традиционных псковских играх и народных забавах.

 


Проект «Семейный сквер» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках регионального конкурса социальных проектов молодых семей.

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