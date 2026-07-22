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Судебное заседание по «делу Шлосберга*» отложено на 23 июля

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Псковский городской суд в ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* принял решение об отложении судебного заседания на 10:00 23 июля. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Решение о переносе принято в связи с занятостью защитника в другом судебном заседании и удовлетворением ходатайства подсудимого о повторном ознакомлении с материалами уголовного дела.

Сегодня, 22 июля, суд исследовал доказательства, представленные стороной защиты.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

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