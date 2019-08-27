Общество

Сотрудники ГИБДД провели для детей развлекательную программу «Берегись автомобиля!»

В преддверии Дня знаний на территории спортивно-развлекательного комплекса прошла квест-эстафета, направленная на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов и пассажиров. Ее девиз - «Берегись автомобиля!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для юных участников дорожного движения и их родителей были проведены шуточные конкурсы, развлекательные викторины по правилам дорожного движения, веселые старты.

Сотрудники ГИБДД города Пскова и Псковского района вручили всем участникам световозвращающие фликеры, а также предложили ребятам попробовать себя в качестве инспектора ДПС. Для этого маленьким «инспекторам» был предоставлен патрульный автомобиль ДПС.

Кружок «Юный техник» дал ребятам шанс стать пилотом «марсохода»: дети убедились, что управлять роботом совсем не легко. А представители детского велоклуба провели для гостей праздника велоквест «Вокруг света за 1 час». Участникам предстояло найти затерявшиеся на просторах парка материки, ответить на непростые вопросы, разгадать загадки, пройти полосу препятствий и велоэстафету.

ГИБДД города Пскова и Псковского района благодарит всех участников и мероприятия за активное участие, а также ждет новых встреч и надеется на дальнейшее сотрудничество.